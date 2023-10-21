На Харківщині розпочався опалювальний сезон, але росіяни атакують критичну інфраструктуру області
Станом на 21 жовтня у Харківській області працюють 38 котелень, які забезпечують теплом окремі громади, лікарні та житлові будинки. Проте люди мають бути готовими до блекаутів, бо росіяни б'ють по критичній інфраструктурі Харківщини
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що на Харківщині частково розпочався опалювальний сезон. Вже почали працювати 38 котелень в окремих громадах, опалюється 24 заклади охорони здоров'я та 120 багатоквартирних житлових будинків.
Синєгубов додав, що для забезпечення теплом усіх інших споживачів готові всі умови, але опалення розпочнеться, коли середньодобова температура в області буде нижче +8°C.
Водночас він наголосив, що росіяни намагаються завдавати ударів по критичній інфраструктурі Харківщини, але влада робить все, щоб уникнути блекаутів. Проте споживачі мають бути готові до можливих перебоїв електропостачання та знати адреси найближчих Пунктів Незламності, яких наразі в області розгорнуто 916, також в готовності понад 10 мобільних Пунктів Незламності.
"Зроблено усе можливе, щоб наша медична система працювала автономно. Для потреб закладів охорони здоров'я придбано 789 потужних генераторів, створено резервний запас палива. Всі заклади критичної інфраструктури та Центри первинної меддопомоги забезпечені генераторами на 100%", - підкреслив очільник ОДА.
- Станом на 20 жовтня ключовою проблемою всього енергетичного комплексу є борги на енергоринку, які дуже ускладнюють підготовку до зими.
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