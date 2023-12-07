На Харківщині сталася смертельна ДТП: загинуло 6 людей, ще 5 постраждали
У четвер, 7 грудня, біля села Новопавлівка Ізюмського району Харківської області сталася смертельна ДТП за часті трьох автомобілів
Про це повідомляє у Facebook ДСНС.
На дорозі зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок пригоди загинуло 6 людей, ще 5 зазнали травмувань.
Рятувальникам довелося діставати постраждалих і тіла загиблих із понівечених автівок за допомогою спецінструменту.
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Фото: ДСНС
- Раніше на Харківщині в ДТП за участі автобуса та легковика загинув чоловік, ще близько 20 людей постраждали.
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