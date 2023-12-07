На Харківщині сталася смертельна ДТП: загинуло 6 людей, ще 5 постраждали

Про це повідомляє у Facebook ДСНС.

На дорозі зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок пригоди загинуло 6 людей, ще 5 зазнали травмувань.

Рятувальникам довелося діставати постраждалих і тіла загиблих із понівечених автівок за допомогою спецінструменту.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС