На Харківщині сталося ДТП: загинула шестимісячна дитина

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



За попередніми даними, автомобіль "Toyota" під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова. Водійка не впоралась із керуванням, її автомобіль викинуло на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення із "Газеллю".



Шестимісячна дитина загинула на місці, водійку "Toyota" із травмами доставили до харківської лікарні.



Також механічні ушкодження отримала вантажівка "MAN".



На місці події працює слідчо-оперативна група, слідчі з'ясовують обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 28 грудня внаслідок зіткнення двох легковиків на Київщині загинула одна людина, ще троє зазнали травм.