На Харківщині сталося ДТП: загинула шестимісячна дитина
У середу, 29 грудня у потрійній ДТП на Харківщині загинула шестимісячна дитина, її матір госпіталізували
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За попередніми даними, автомобіль "Toyota" під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова. Водійка не впоралась із керуванням, її автомобіль викинуло на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення із "Газеллю".
Шестимісячна дитина загинула на місці, водійку "Toyota" із травмами доставили до харківської лікарні.
Також механічні ушкодження отримала вантажівка "MAN".
На місці події працює слідчо-оперативна група, слідчі з'ясовують обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
- Нагадаємо, 28 грудня внаслідок зіткнення двох легковиків на Київщині загинула одна людина, ще троє зазнали травм.
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