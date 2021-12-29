Смертельна ДТП на Київщині: одна людина загинула, ще троє отримали травми
28 грудня внаслідок зіткнення двох легковиків на Київщині загинула одна людина, ще троє зазнали травм
Про це інформує пресслужба ДСНС.
"28 грудня о 17:30 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на відрізку автодороги Кагарлик - Слобода. На місце виклику було направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик", - ідеться в повідомленні.
Рятувальники встановили, що аварія сталася за участі двох автомобілів - Mercedes і Suzuki.
Один з пасажирів Suzuki загинув на місці, ще трьох дістали з авто й передали медикам.
До робіт на місці аварії залучили чотирьох співробітників ДСНС і одну одиницю техніки.
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