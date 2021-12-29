Смертельна ДТП на Київщині: одна людина загинула, ще троє отримали травми

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"28 грудня о 17:30 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на відрізку автодороги Кагарлик - Слобода. На місце виклику було направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик", - ідеться в повідомленні.



Рятувальники встановили, що аварія сталася за участі двох автомобілів - Mercedes і Suzuki.



Один з пасажирів Suzuki загинув на місці, ще трьох дістали з авто й передали медикам.



До робіт на місці аварії залучили чотирьох співробітників ДСНС і одну одиницю техніки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb