На Харківщині українські військові в кількох місцях вийшли на кордон з РФ, - Мотузяник
У Харківській області наразі вже є місця, де ЗСУ вийшли на кордон із Росією, проте окупанти почали будувати укріплення
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає 24 канал.
За його словами, попри відсутність активних бойових дій в області, росіяни почали там вкопуватися та будувати укріплення.
"Наразі росіяни в регіоні змінили свою тактику... Це постійні обстріли, це тримання наших військ у постійній напрузі та відтягування наших підрозділів. Але на Харківщині вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон з Росією", - зауважив Мотузяник.
Він додав, що російські війська не зменшують напругу в регіоні лише для того, щоб підрозділи ЗСУ звідти не перевели на інший напрямок, та роблять все, щоб стримати контрнаступ української армії.
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