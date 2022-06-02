Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає 24 канал.

За його словами, попри відсутність активних бойових дій в області, росіяни почали там вкопуватися та будувати укріплення.

"Наразі росіяни в регіоні змінили свою тактику... Це постійні обстріли, це тримання наших військ у постійній напрузі та відтягування наших підрозділів. Але на Харківщині вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон з Росією", - зауважив Мотузяник.

Він додав, що російські війська не зменшують напругу в регіоні лише для того, щоб підрозділи ЗСУ звідти не перевели на інший напрямок, та роблять все, щоб стримати контрнаступ української армії.

На Харківщині за добу 31 травня загинуло четверо людей, серед них - 12-річний хлопчик.

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