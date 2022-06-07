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​На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 6 червня загинуло 2 людини, ще 7 поранено

7 червня, 2022 вiвторок
13:02
війна з Росією обстріл

В Харківській області загарбники обстрілюють житлові будинки, господарські об'єкти, критичну інфраструктуру 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у фейсбук.

"У м. Дергачі 1 людина загинула, 2 отримали поранення. В с. Чорноглазівка Богодухівського району 1 людина загинула. В Ізюмському районі – 1 поранений. В селі Уди Богодухівського району 1 поранений. Загалом за добу в області 2 загиблих, 7 поранених", - написав він.

Ворог 6 червня обстрілював Київський район Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області. У Харкові обстріляна інфраструктура Київського району. 

"Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі. Рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 3 особи", - зазначив Синєгубов.

В області під обстріли окупантів потрапляють житлові будинки, господарські об'єкти, критична інфраструктура. 

У Дергачах під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа. У селі Слобожанському Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів.

Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава.

  • Нагадаємо, упродовж доби 6 червня українські військові знищили 110 російських окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 4 артилерійські системи, літак, гелікоптер, 2 безпілотника і 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Харківська область
Харків
пожежа
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загиблі
обстріли
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