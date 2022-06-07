На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 6 червня загинуло 2 людини, ще 7 поранено
В Харківській області загарбники обстрілюють житлові будинки, господарські об'єкти, критичну інфраструктуру
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у фейсбук.
"У м. Дергачі 1 людина загинула, 2 отримали поранення. В с. Чорноглазівка Богодухівського району 1 людина загинула. В Ізюмському районі – 1 поранений. В селі Уди Богодухівського району 1 поранений. Загалом за добу в області 2 загиблих, 7 поранених", - написав він.
Ворог 6 червня обстрілював Київський район Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області. У Харкові обстріляна інфраструктура Київського району.
"Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі. Рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 3 особи", - зазначив Синєгубов.
В області під обстріли окупантів потрапляють житлові будинки, господарські об'єкти, критична інфраструктура.
У Дергачах під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа. У селі Слобожанському Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів.
Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава.
- Нагадаємо, упродовж доби 6 червня українські військові знищили 110 російських окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 4 артилерійські системи, літак, гелікоптер, 2 безпілотника і 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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