Росія з 24 лютого втратила близько 31 360 окупантів, 1390 танків, 694 системи артилерії, 212 літаків, 177 гелікоптерів і 13 кораблів, - Генштаб ЗСУ
Упродовж доби 6 червня українські військові знищили 110 російських окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 4 артилерійські системи, літак, гелікоптер, 2 безпілотника і 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Загалом за час повномасштабного вторгнення станом на 7 червня Росія втратила у війні з Україною 1390 танків, 3416 бойових бронемашин, 694 системи артилерії, 207 ракетних систем залпового вогню, 96 засобів протиповітряної оборони 212 літаків, 177 гелікоптерів, 553 безпілотники оперативно-тактичного рівня і 13 кораблів.
Також загарбники втратили 125 крилатих ракет, 2405 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 53 одиниці спецтехніки.
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
- Раніше, 5 червня, над містом Оріхове Запорізької області українські військові збили російський штурмовий літак Су-25, а на Донеччині - ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
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