На Харківщині ворог обстріляв мирні населені пункти у трьох районах
Минулої доби, 12 березня, російські війська завдали ударів по мирних населених пунктах Херсонської області, це, зокрема, Куп'янськ, Дворічна, Западне, Стрілеча, Великий Бурлук
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - пише очільник області.
Повідомляється, що рашисти гатили по Куп'янську, Дворічній, Западному, Стрілечій, Великому Бурлуку та інші населених пунктах. Ворог використовував міномети та артилерію танків.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
Також 12 березня піротехніки знешкодили ще 107 вибухонебезпечних предметів.
"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив окупантам. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в напрямку Дворічної, але під вогнем українських бійців відступив з втратами", - додав Синєгубов.
- Упродовж доби 10 березня російська армія обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківщини, а в обласному центрі заживили усіх абонентів після атаки на енергосистему.
- Прикордоння Харківщини 12 березня знов опинилося під вогнем російської артилерії та мінометів, під атакою - райони щонайменше 7 міст і сіл.
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