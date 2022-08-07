На Харківщині вже загинуло понад 1 000 цивільних людей, поранено – вдвічі більше
На Харківщині вже загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей, поранено – вдвічі більше
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, на сьогодні правоохоронці розслідують майже 3,5 тис. злочинів, які порушують закони і звичаї війни, майже 85% з них пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури.
"На сьогоднішні правоохоронцями розслідується майже три з половиною тисячі злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни. Серед них майже три тисячі — це злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 — стосовно вбивств, понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів щодо мародерства та 4 — щодо зґвалтувань", - пише прокуратура.
Також зазначається, що російська армія кожного дня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії.
"Вже повністю або частково зруйновано понад 7 тисяч об’єктів у місті та області, 2 800 багатоповерхівок, майже 1 800 житлових будинків, понад пів тисячі закладів освіти та півтори сотні лікарень", - сказав Фільчаков.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував петицію українців з проханням посилити ППО в Харківській та інших прифронтових областях.
- Вночі окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Бєлгорода. Вчергове під прицілом - виключно цивільна інфраструктура.
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