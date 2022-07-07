Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Близько 1:00 одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо - внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає", - зауважив він.

Крім того, окупанти гатили по містах і селах Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

"Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", - наголосив голова ОВА.

Упродовж 6 липня загинуло двоє людей: у Харкові та Харківському районі. Також ушпиталили мешканця Дергачівської громади.

На Харківському напрямку росіяни намагаються вести штурм на окремих ділянках фронту. ЗСУ дають їм відсіч і утримують свої позиції. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи. Вони відкривали вогонь по Слатиному, Малій Данилівці, Руських Тишках, Веселому, Кутузівці, Пришибу та Гусарівці.

У районі Ізюма загарбники також намагаються вести штурм. Вони обстріляли райони населених пунктів Курулька та Чепіль.

"Сили оборони України зупиняють усі спроби ворога наступати та завдають йому важких втрат", - зазначив Олег Синєгубов.

6 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ перекидає на Харківський напрямок військових зі Західного округу.

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