РФ перекидає на Харківський напрямок військових зі Західного округу

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Сіверський напрямок

Ситуація без істотних змін. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку із застосуванням безпілотника.

Харківський напрямок

Росія перегруповує війська зі Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного. Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка наші воїни успішно відбили.

Слов'янський напрямок

Противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Росія обстріляла із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

Окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів. З втратами відійшли.

Краматорський напрямок

РФ намагається захопити населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського. Завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

Бахмутський напрямок

Росія прагне покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

Ситуація на Сході

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.

Ситуація на Півдні

Противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійські обстріли наших військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.

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