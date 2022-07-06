У Чорному морі РФ розмістила напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетних носія

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у facebook.

"У Чорному морі триває блокада судноплавства, напоготові перебувають 3 надводних і 2 підводних ракетних носія. Близько трьох десятків крилатих ракет морського базування продовжують тримати ракетну загрозу актуальною", - йдеться у повідомленні.

Звернення до українців

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Не сповіщайте ворога про рух, розташування та дії сил оборони, ані на суші, ані на морі, ані в повітрі. Найдорожчий гонорар за подібний хайп не вартий нашої безцінної незалежності, яку здобуватимемо разом.

6 липня російський агресор з артилерії та реактивними системами залпового вогню завдав удари по Криворіжжю.

Від численних російських обстрілів постраждав Бериславський район у Херсонській області.

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