На Харківщині загинув громадянин Франції, який воював у лавах ЗСУ
Двадцятирічний Адрієн Д. отримав несумісні з життям поранення під час російського артобстрілу на початку червня
Про це інформує RTL.
Зазначається, що французький боєць загинув 25 червня у польовому госпіталі в Харківській області. Від отриманих поранень він був у важкому стані та не виходив із коми.
Молодик був у складі інтернаціонального легіону, який воював разом з українськими солдатами проти армії Росії. Він вступив у лави ЗСУ 1 березня.
Згідно з даними RTL, громадянин Франції отримав поранення на Харківському фронті на початку червня під час того ж російського артилерійського обстрілу, під час якого загинув Вільфрід Блеріо, ще один французький боєць.
Адрієн Д. – другий французький боєць, який загинув на фронті в Україні, після Блеріо.
За інформацією RTL, наразі в Україні воюють близько півсотні французів.
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