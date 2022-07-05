На Харківщині загинув громадянин Франції, який воював у лавах ЗСУ

Про це інформує RTL.

Зазначається, що французький боєць загинув 25 червня у польовому госпіталі в Харківській області. Від отриманих поранень він був у важкому стані та не виходив із коми.

Молодик був у складі інтернаціонального легіону, який воював разом з українськими солдатами проти армії Росії. Він вступив у лави ЗСУ 1 березня.

Згідно з даними RTL, громадянин Франції отримав поранення на Харківському фронті на початку червня під час того ж російського артилерійського обстрілу, під час якого загинув Вільфрід Блеріо, ще один французький боєць.



Адрієн Д. – другий французький боєць, який загинув на фронті в Україні, після Блеріо.

За інформацією RTL, наразі в Україні воюють близько півсотні французів.

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