На Херсонщині електропостачання відновили у ще двох населених пунктах
У п'ятницю, 7 квітня, українським енергетикам вдалося відновити електропостачання у ще двох населених пунктах
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні енергетики подали напругу до Хрещенівки Нововоронцовської громади та Архангельського Високопільської громади. В обох селах до мережі підʼєднали по 77 абонентів", - пише ОВА.
Загалом на звільненій Херсонщині електроживлення відновлено у 146 із 228 населених пунктів.
- Уранці 7 квітня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Станіслав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали жінка та двоє дітей. Після цього терористи завдали удару по Бериславу.
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