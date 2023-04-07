На Херсонщині електропостачання відновили у ще двох населених пунктах

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні енергетики подали напругу до Хрещенівки Нововоронцовської громади та Архангельського Високопільської громади. В обох селах до мережі підʼєднали по 77 абонентів", - пише ОВА.

Загалом на звільненій Херсонщині електроживлення відновлено у 146 із 228 населених пунктів.