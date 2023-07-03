Про це інформує рух "Жовта стрічка".

Активісти на тимчасово окупованій території Херсонщини розповіли, що до інтернату в Новокиївці, де раніше відпочивали діти, привозять багато поранених та убитих російських військових.

"Крім злочинного факту розміщення військових в цивільних закладах вони ще знущаються з місцевих жителів",- наголошують у відомстві.

Стало відомо, що окупанти не дозволяють працівницям інтернату повертатися додому, щоб побачити рідних та відпочити, натомість змушуючи їх залишатися. Були зафіксовані випадки ґвалтування співробітниць.

Жителів тимчасово окупованих територій України просять повідомляти про випадки порушення прав людини в чат-бот "Очі".