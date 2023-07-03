На Херсонщині окупанти облаштували у дитячому інтернаті шпиталь
Російські окупанти зробили військову лікарню на території дитячого інтернату в селі Новокиївка Херсонської області. Рашисти порушують права місцевих жителів та працівників
Про це інформує рух "Жовта стрічка".
Активісти на тимчасово окупованій території Херсонщини розповіли, що до інтернату в Новокиївці, де раніше відпочивали діти, привозять багато поранених та убитих російських військових.
"Крім злочинного факту розміщення військових в цивільних закладах вони ще знущаються з місцевих жителів",- наголошують у відомстві.
Стало відомо, що окупанти не дозволяють працівницям інтернату повертатися додому, щоб побачити рідних та відпочити, натомість змушуючи їх залишатися. Були зафіксовані випадки ґвалтування співробітниць.
Жителів тимчасово окупованих територій України просять повідомляти про випадки порушення прав людини в чат-бот "Очі".
- 30 червня Генштаб ЗСУ звітував, що у Луганській області російські загарбники вивезли меблі з пологового будинку, а саму територію облаштували під польовий шпиталь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.45
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе