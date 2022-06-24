Про це інформує Суспільне з посиланням на депутата селищної ради Дмитра Бурлая.

"Щоб всі зрозуміли жах війни та тих умов, в яких ми працюємо. Наш бусік, який постраждав після обстрілів", - написав Бурлай у фейсбуці.

За словами Бурлая, ніхто із волонтерів не постраждав.

Як зазначає Суспільне, Нововоронцовська громада постійно знаходиться під обстрілами російських окупантів. Попри це волонтери продовжують спроби доставляти до мешканців, які залишилися у селах, необхідні речі та продовольства.

Нагадаємо, у квітні на Херсонщині окупанти зірвали евакуацію та викрали під час переговорів голову Нововоронцовської громади