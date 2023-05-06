Про це інформує ДСНС.

"Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані", - ідеться у повідомленні.

Також російським вогнем була знищена техніка.

У ДСНС додали, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи фахівців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

Голова ДСНС Сергій Крук опублікував імена загиблих.

Ігор Соловйов

Андрій Орлов

Олександр Ходаковський

Володимир Погорєлий

Микола Шолох

Роман Каленик