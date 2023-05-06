На Херсонщині під російським вогнем загинули 6 піротехніків
Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині піротехніки ДСНС потрапили під обстріл. Шестеро спеціалістів загинули, двоє зазнали поранень
Про це інформує ДСНС.
"Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані", - ідеться у повідомленні.
Також російським вогнем була знищена техніка.
У ДСНС додали, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи фахівців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.
Голова ДСНС Сергій Крук опублікував імена загиблих.
- Ігор Соловйов
- Андрій Орлов
- Олександр Ходаковський
- Володимир Погорєлий
- Микола Шолох
- Роман Каленик
- На Херсонщині тракторист підірвався на міні. Фермера госпіталізували. Подія сталася поблизу с.Масима Горького Новорайської територіальної громади.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе