На Херсонщині тракторист підірвався на міні. Фермера госпіталізували

Про це повідомляє голова Бериславської РДА Володимир Літвінов

"Подія сталася поблизу с.Масима Горького Новорайської територіальної громади. Під час виконання робіт в полі здійснив наїзд трактором на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок чого чоловік отримав поранення та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги", - розповів Літвінов.

Українцям на деокупованих регіонах ще раз нагадують про небезпеку відвідування території, які не обстежили сапери..