На Херсонщині тракторист підірвався на міні. Фермера госпіталізували
Сьогодні, 5 травня, у Бериславському районі Херсонщини на міні підірвався трактор
Про це повідомляє голова Бериславської РДА Володимир Літвінов
"Подія сталася поблизу с.Масима Горького Новорайської територіальної громади. Під час виконання робіт в полі здійснив наїзд трактором на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок чого чоловік отримав поранення та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги", - розповів Літвінов.
Українцям на деокупованих регіонах ще раз нагадують про небезпеку відвідування території, які не обстежили сапери..
- 5 травня на Харківщині тракторист натрапив на міну під час робіт у полі.
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