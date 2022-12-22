Про це він написав у facebook.

"За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало в Каховці в районі "дівчини в шинелі" - це "Шнир". Вибачте за сленг, але такі вони - "цінні кадри" окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Хлань пояснив, що "Шнир" - це прізвисько Штепи, а "дівчина в шинелі" - пам’ятник у Каховці. Також він зазначив, що Штепа продавав заборонені наркотичні речовини та "здавав" українських активістів окупантам.

"Я думаю, по самому прізвиську "Шнир" зрозуміло, що цей колаборант, який прислужував окупантам - торгаш самогоном і наркотиками. Який охоче здавав українських активістів оркам", - йдеться у повідомленні.

У Боровій на Харківщині затримали директора Палацу культури, який агітував місцеве населення стати на бік ворога та складав списки української літератури для її знищення.

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