На Херсонщині підірвався гауляйтер Любимівки та Василівки Штепа, - депутат облради Хлань
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що за попередньою інформацією у Каховці підірвався гауляйтер населених пунктів Любимівка та Василівка Андрій Штепа
Про це він написав у facebook.
"За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало в Каховці в районі "дівчини в шинелі" - це "Шнир". Вибачте за сленг, але такі вони - "цінні кадри" окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.
Хлань пояснив, що "Шнир" - це прізвисько Штепи, а "дівчина в шинелі" - пам’ятник у Каховці. Також він зазначив, що Штепа продавав заборонені наркотичні речовини та "здавав" українських активістів окупантам.
"Я думаю, по самому прізвиську "Шнир" зрозуміло, що цей колаборант, який прислужував окупантам - торгаш самогоном і наркотиками. Який охоче здавав українських активістів оркам", - йдеться у повідомленні.
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