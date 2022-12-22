Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що мешканець смт Борова, директор Палацу культури, агітував своїх підлеглих та інших співробітників підтримати окупаційну владу.

Також колаборант складав списки української літератури для її подальшого знищення та брав участь у підготовці до Дня прапора РФ.

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", - мовиться в тексті пресслужби.

Нагадаємо, працівники ДБР у ході проведення стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії №90, які під час тимчасової окупації міста працювали на загарбників.

​​СБУ повідомила про підозру "міністрам "ДНР", які організовували депортацію українських дітей до Росії.

На Запоріжжі викрили ексголову Пологівської райради Сергія Калашника, який підлаштував під окупантів заводи харчової та хімічної промисловості.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb