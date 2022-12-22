Вів підготовку до Дня прапору РФ та складав списки на спалення українських книжок: на Харківщині затримали колаборанта
У Боровій затримали директора Палацу культури, який агітував місцеве населення стати на бік ворога та складав списки української літератури для її знищення
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Розслідування встановило, що мешканець смт Борова, директор Палацу культури, агітував своїх підлеглих та інших співробітників підтримати окупаційну владу.
Також колаборант складав списки української літератури для її подальшого знищення та брав участь у підготовці до Дня прапора РФ.
"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", - мовиться в тексті пресслужби.
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