Псевдоміністрам "ДНР" оголосили підозру у вивезення українських дітей до Росії

Про це інформує Служба безпеки України.

"У результаті слідчо-оперативних дій зібрано неспростовні докази вини ще двох "посадовців" псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що "министр здравоохранения" та "министр доходов и сборов" терористичної організації "ДНР" причетні до примусового вивезення дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до РФ під виглядом поїздок до дитячих таборів.

"Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його "протекцією" були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що керівник окупаційного "міністерства охорони здоров'я" підлаштовував медичну галузь регіону під потреби країни-спонсора тероризму. Зокрема, за його наказом переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для поранених рашистів.

А очільник "міністерства фінансів "ДНР" займається питаннями підлаштування промислових потужностей Донеччини для потреб воєнно-промислового комплексу та армії РФ.

На підставі доказів обом фігурантам оголосили підозри за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нині підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Сходу країни: "СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності".

Російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.

Від 24 лютого до 16 грудня внаслідок воєнних дій Росії на території України загинуло щонайменше 449 дітей та ще 859 отримали поранення різного ступеню тяжкості.