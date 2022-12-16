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За час повномасштабної війни внаслідок дії Росії загинуло 449 дітей та ще 859 - отримали поранення

16 грудня, 2022 п'ятниця
11:17
війна з Росією діти

Від 24 лютого до 16 грудня внаслідок воєнниї дії Росії на території України загинуло щонайменше 449 дітей та ще 859 отримали поранення різного ступеню тяжкості

Про це інформує Офіс Генерального прокурора

"Станом на ранок 16 грудня 2022 року більше ніж 1308 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 449 дітей загинуло та понад 859 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 428, Харківщині - 267, Київщині - 117, а також у Миколаївській області - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65 та Дніпропетровській - 34.

За останню добу стало відомо, про загибель двох хлопчиків 14 та 17 років біля міста Торецьк Донецької області. 14 грудня діти підірвалися на протитанковій міні.

12 грудня внаслідок обстрілу рашистами Херсону отримали поранення двоє дітей 6 та 10 років.  

Також 15 грудня від вогню російських окупантів у місті Марганець Дніпропетровської області отримала поранення 16-річна дівчина.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додають у пресслужбі.

Крім того, бомбардування рашистів пошкодили 3126 закладів освіти. З них 337 - зруйновані повністю.

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