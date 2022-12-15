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Головна Кримінал "Передавав" окупантам заводи харчової та хімічної промисловості. ексголову Пологівської райради Калашника викрили на колаборантстві

"Передавав" окупантам заводи харчової та хімічної промисловості. ексголову Пологівської райради Калашника викрили на колаборантстві

15 грудня, 2022 четвер
17:07
Кримінал

На Запоріжжі викрили ексголову Пологівської райради Сергія Калашника, який підлаштував під окупантів заводи харчової та хімічної промисловості

Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисник - колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області Сергій Калашник, який входив до забороненої партії ОПЗЖ.

Після окупації частини регіону той розпочав співпрацю з армією РФ, став очільником місцевої "адміністрації" та сформував її "штат". 

"Депутат" за вказівкою кремля перелаштував роботу українських підприємств, зокрема об'єктів хімічної та харчової індустрії, адже їх потужності РФ планувала використовувати для забезпечення воєнно-промислових і потреб військових угруповань. 

"Для цього колаборант здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "военно-гражданской администрации". Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки" до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресора. У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою", - роз'яснює СБУ.

Калашник контролював російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. З ним погоджував "передачу" ворогу українських підприємств, а також організації та проведення псевдореферендуму в захопленому районі.

Також російський поплічник знімався у псевдодокументальних фільмів Охлобистіна. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Калашнику про підозру в колабораційній діяльності.

"Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України", - пише СБУ.

  • Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру в державній зраді експрацівниці правоохоронних органів Куп'янська, яка під час окупації очолила підконтрольну росіянам "поліцію".
  • Служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.  
  • 2 грудня стало відомо, що ДБР завершила спеціальне досудове розслідування: трьом колишнім правоохоронцям з Луганщини висунули обвинувачення у державній зраді.
  • Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.  
  • СБУ затримала на Миколаївщині колаборанта, який продавав вкрадене окупантами майно українців у себе в магазині, за це рашисти дозволяли чоловіку пересувався містом.

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СБУ
окуповані території
окупанти
державна зрада
Запорізька область
колаборанти
ОПЗЖ
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