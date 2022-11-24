Про це повідомляє сайт ДБР.

"Жінка організовувала роботу окупаційного органу на території міста, брала участь у створенні пропагандистських матеріалів для російських ЗМІ, виправдовувала війну проти України в інтерв’ю російським пропагандистам", - йдеться у повідомленні.

Колаборантці заочно повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), санкція статті передбачає позбавлення волі до довічного з конфіскацію майна.

Раніше у Херсоні затримали колаборанта, який "вибивав" голоси за "приєднання" до Росії.

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