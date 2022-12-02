За матеріалами ДБР судитимуть 3 експравоохоронців з Луганщини, їх звинувачують у державній зраді
ДБР завершила спеціальне досудове розслідування: трьом колишнім правоохоронцям з Луганщини висунули обвинувачення у державній зраді
Про це мовиться на сайті Державного бюро розслідувань.
Робітники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо експравоохоронців Луганщини. Чоловіки зрадили українській присязі та розпочали співпрацю з окупантами.
"Троє експравоохоронців після захоплення окупантами Старобільського району Луганської області обійняли посади у "Новопсковському РОВД МВД ЛНР". Двоє з них підшукували кандидатів на службу до так званого"МВД ЛНР" серед місцевих жителів, які закінчили вищі навчальні заклади МВС України", - повідомляє пресслужба ДБР.
Нині у минулому працівники правоохоронних органів України звинувачуються в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Статтею передбачено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру в державній зраді експрацівниці правоохоронних органів Куп'янська, яка під час окупації очолила підконтрольну росіянам "поліцію".
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