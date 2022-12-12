Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації Снігурівки зловмисник допомагав ворогу. На своїй торговій точці той продавав автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів, викрадені рашистами з міських магазинів.

Більшість грошей колаборант передавав російським загарбникам. За це житель Харківщини безперешкодно пересувався містом.

Після деокупації Снігурівки зловмисник намагався уникнути правосуддя, його затримала СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили викрадені товари.

Фігуранту повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.

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