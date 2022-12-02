ДБР виявило у Куп’янську списки місцевих зрадників та колаборантів

Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідування.

Стало відомо, що серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого. Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО.

Також додається, що ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази.

ДБР нагадує, що короткострокова вигода від співпраці з ворогом обов’язково перетвориться для всіх зрадників на тривале ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру в державній зраді експрацівниці правоохоронних органів Куп'янська, яка під час окупації очолила підконтрольну росіянам "поліцію".

2 грудня стало відомо, що ДБР завершила спеціальне досудове розслідування: трьом колишнім правоохоронцям з Луганщини висунули обвинувачення у державній зраді.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb