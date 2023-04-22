На Херсонщині цивільний чоловік підірвався на російській вибухівці
У Херсонській області через вибухівку, яку залишили росіяни, загинув мирний житель
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Трагедія сталась у Великоолександрівській громаді, на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми несумісні з життям.
"Памʼятайте, що мінна небезпека на Херсонщині, – надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери!", - пише ОВА.
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