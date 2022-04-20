На Херсонщині у будинках активістів проводяться обшуки, відбуваються викрадення людей, - ОК "Південь"
У Херсонській області в будинках місцевих активістів проводяться обшуки, а також відбуваються викрадення людей
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Місцеве населення Херсонщини, яка перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами, демонстративно відмовляються купувати і вживати завезені окупантами продукти. Тим часом рашисти продовжують підготовку до референдуму, друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв’язок. В будинках місцевих активістів проводяться обшуки та викрадення людей. Вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги", - йдеться у повідомленні.
На півночі Херсонської області росіяни, під прикриттям артилерійського та танкового вогню, на 2 БТРах проводили розвідку боєм в бік Дніпропетровщини. Окупантів зупинили вогневим ураженням наших підрозділів. Військо РФ понесло втрати і відступили на попередній рубіж.
На Миколаївщині суттєвих змін в позиціях росіян не було. Зберігається загроза, як артилерійських, так і ракетних ударів. Внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки одного з населених пунктів, інформація про постраждалих уточнюється.
В Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту. Залишається загроза ракетних ударів, не виключена і відчайдушна висадка десанту.
Загальні втрати ворога за поточну добу на південних рубежах оборони складають 19 осіб та 6 одиниць техніки, серед яких броньована, автомобільна та БпЛА "Орлан-10".
- 18 квітня росіяни скинули на Очаків заборонені касетні боєприпаси й усю ніч обстрілювали Миколаїв, руйнуючи будинки, школи й дитсадки.
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