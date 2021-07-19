На Херсонщині вантажівка на смерть збила 29-річного поліцейського
Під час чергування на автодорозі загинув 29-річний херсонський патрульний Дмитро Сапога – його збила вантажівка
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"Уночі нашу поліцейську родину спіткала страшна трагедія - під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув наш колега Дмитро Сапога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 02:00, інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.
Патрульний поліцейський отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.
Наразі з'ясовуються усі обставини ДТП, йдеться у повідомленні.
29-річний Дмитро Сапога ніс службу в лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року. У Дмитра залишилися батьки, сестра та брат.
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