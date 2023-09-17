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На Херсонщині від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один - наїхав трактором на міну

17 вересня, 2023 неділя
17:09
Війна з Росією міна, розмінування

На Херсонщині у Бериславському районі внаслідок наїзду трактором на міну загинув чоловік, ще один - травмований. А у Томиній Балці Білозерського району через ворожі обстріли загинув місцевий житель

Про повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

У Бериславському районі під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки, а також опіки ІІІ ступеня. 

У в край важкому стані його госпіталізували, але дорогою до лікарні чоловік помер.  

Також травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості. 

Олександр Прокудін звернувся до мешканців регіону з проханням не починати роботу на полях, допоки їх не перевірять сапери.

Зокрема, близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. 

Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

  • 16 вересня російська окупаційна армія у суботу, 16 вересня, обстріляла місто Берислав на Херсонщині, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька.
Україна
Росія
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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