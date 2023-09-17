На Херсонщині від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один - наїхав трактором на міну
На Херсонщині у Бериславському районі внаслідок наїзду трактором на міну загинув чоловік, ще один - травмований. А у Томиній Балці Білозерського району через ворожі обстріли загинув місцевий житель
Про повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
У Бериславському районі під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки, а також опіки ІІІ ступеня.
У в край важкому стані його госпіталізували, але дорогою до лікарні чоловік помер.
Також травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.
Олександр Прокудін звернувся до мешканців регіону з проханням не починати роботу на полях, допоки їх не перевірять сапери.
Зокрема, близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження.
Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.
- 16 вересня російська окупаційна армія у суботу, 16 вересня, обстріляла місто Берислав на Херсонщині, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька.
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