На Херсонщині від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один - наїхав трактором на міну

Про повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

У Бериславському районі під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки, а також опіки ІІІ ступеня.

У в край важкому стані його госпіталізували, але дорогою до лікарні чоловік помер.

Також травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.

Олександр Прокудін звернувся до мешканців регіону з проханням не починати роботу на полях, допоки їх не перевірять сапери.

Зокрема, близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження.

Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.