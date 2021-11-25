На Херсонщині викрили ботоферму спецслужб РФ: 20 тис. акаунтів здійснювали інформатаки проти України

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Вони створили понад 20 тис. фейкових акаунтів у соцмережах і месенджерах, і через анонімні профілі поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні. Також вони розсилали неправдиві повідомлення про мінування інфраструкиурних об'єктів Херсонщини.



Слідство встановило, що ботоферму організувало кілька місцевих жителів. Вони маскували акаунти за допомогою спеціальних пристроїв. Зловмисники отримували гроші через російські платіжні системи, заборонені в Україні.



Під час обшуків правоохоронці виявили понад три тис. сім-карт і комп'ютери з доказами злочинів.



Зловмисникам інкримінують порушення ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.



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