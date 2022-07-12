На Херсонщині звільнили з російського полону 5 українців

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

На території тимчасово окупованої Херсонщини в ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України було звільнено п’ятьох українців. Усі вони перебували в полоні російських військових.



Зазначається, що серед визволених громадян України був військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.



Один зі звільнених має важке бойове поранення.



Наразі усі пʼятеро перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.





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