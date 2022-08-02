Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Українські сили мають вже певну перевагу на лінії зіткнення і знищення тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої десантні підрозділи. Те що відбувається — це посилення окупантів, збільшення оборонних можливостей Іде посилення, попри зруйновані логістичні та транспортні артерії постачання зброї та боєкомплектів", - наголосив спікер.

Радник голови Херсонської ОВА зауважив, що кожен херсонець чує і бачить роботу Збройних сил України, завдяки їх влучним попаданням по скупченню ворожих військ та техніки.

"Зараз, до речі, передають, що знову чутно вибухи по залізничної станції, де нещодавно було знищено понад 40 вагонів ворога... Це і паливно-мастильні матеріали й зброя, і боєкомплекти до систем залпового вогню. Чутно вибухи в районі Чорнобаївки. Наші збройні сили послідовно винищують абсолютно всі тилові запаси ворога і боєкомплектів, це все відбувається разом з результативними знищеннями польових складів і тилових запасів ворога", - розповів Сергій Хлань.

Він також зупинився на ситуації довкола Антонівського мосту. "Вони (окупанти. - Ред.) дійсно запустили декілька понтонних платформ біля Антонівського мосту, які виключно тягаються катерами з лівого-правого берега. Це займає десь дві години. Окупанти міксують це пересування своєї військової техніки з цивільним транспортом і як завжди, прикриваються цивільним населенням. Але цього окупантам бракує і це дуже велика логістична проблема для них".

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