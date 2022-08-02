За добу на Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів ще сім населених пунктів
Загалом ЗСУ звільнили вже 53 населені пункти в Херсонській області
Про це під час телемарафону розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії, зокрема розмінування", — сказав Бутрій.
Вчора, 1 серпня, Бутрій повідомляв про 46 звільнених населених пунктів на Херсонщині. Більшість із них — на півночі області, поблизу меж Дніпропетровщини. Також звільнено кілька селищ, які межують з Миколаївською областю.
Назви звільнених населених пунктів не повідомляють. Очільник ОВА поки не рекомендує місцевим жителям повертатися на звільнені території.
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