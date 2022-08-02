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На Херсонщині окупанти під штучною димовою завісою підірвали власний потяг

2 серпня, 2022 вiвторок
14:22
війна з Росією дим

 На залізничній станції Каланчак, що у Скадовському районі, рашисти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

31 серпня на залізничну станцію Каланчак Херсонської області прибув ешелон з російською військовою технікою та боєприпасами. Вранці 1 серпня, о восьмій годині, рашисти розпочали вивантаження. 

"З метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу, - повідомляють в ГУР.

Відомо, що одразу після вибуху потяг без попередження поїхав в напрямку Криму. Російські загарбники розбіглися у паніці. 

"Імовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси", - припускають розвідники.

Раніше, в ніч із 29 на 30 липня, наші захисники влучили у російський ешелон, який прибув на станцію Брилівка Херсонської області. Потяг мав понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами.

  • На Півдні України Оперативне угрупування військ "Каховка" знищило російські БМП-2 та БМД-3, а також склад з боєприпасами.
  • На Херсонщині українські захисники деокупували 46 населених пунктів, утім жителів все одно закликають евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.
  • Російські окупанти 1 серпня розстріляли автобус із жителями Херсонської області. Тоді двоє цивільних загинуло, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу.
  • 1 серпня у розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.
  • Минулої доби воїни Військово-морських сил ЗСУ під час контрнаступу на Херсонському напрямку захопили у полон 11 рашистів.
  • Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.
  • Британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України. 

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Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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