На Херсонщині окупанти під штучною димовою завісою підірвали власний потяг
На залізничній станції Каланчак, що у Скадовському районі, рашисти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
31 серпня на залізничну станцію Каланчак Херсонської області прибув ешелон з російською військовою технікою та боєприпасами. Вранці 1 серпня, о восьмій годині, рашисти розпочали вивантаження.
"З метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу, - повідомляють в ГУР.
Відомо, що одразу після вибуху потяг без попередження поїхав в напрямку Криму. Російські загарбники розбіглися у паніці.
"Імовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси", - припускають розвідники.
Раніше, в ніч із 29 на 30 липня, наші захисники влучили у російський ешелон, який прибув на станцію Брилівка Херсонської області. Потяг мав понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами.
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