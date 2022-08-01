Окупанти розстріляли автобус з цивільними з Херсонщини. Є загиблі

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один воєнний злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Все вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога", - написав Вілкул.

Він також додав, що вдень ворог обстріляв Криворізький район, поцілив по Зеленодольскій та Грушівській громадах. У Грушівській громаді двома ракетами "Точка-У" розбита залізнична колія. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу.

"Поблизу Зеленодольська удар був нанесений з РСЗВ. Пошкоджено дачні будинки та об'єкт енергетичної інфраструктури. Під вогонь потрапили прикордонні території села Сергіївка Апостолівської громади. Там перебито лінії електропостачання, населений пункт залишився без світла. Також орки обстріляли прикордонні території Широківської громади. Без втрат", - написав Вілкул.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb