English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти розстріляли автобус з цивільними з Херсонщини. Є загиблі

Окупанти розстріляли автобус з цивільними з Херсонщини. Є загиблі

1 серпня, 2022 понедiлок
22:19
війна з Росією Ілюстративне фото

Російські окупанти 1 серпня розстріляли автобус із жителями Херсонської області

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один воєнний злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Все вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога", - написав Вілкул.

Він також додав, що вдень ворог обстріляв Криворізький район, поцілив по Зеленодольскій та Грушівській громадах. У Грушівській громаді двома ракетами "Точка-У" розбита залізнична колія. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу.

"Поблизу Зеленодольська удар був нанесений з РСЗВ. Пошкоджено дачні будинки та об'єкт енергетичної інфраструктури. Під вогонь потрапили прикордонні території села Сергіївка Апостолівської громади. Там перебито лінії електропостачання, населений пункт залишився без світла. Також орки обстріляли прикордонні території Широківської громади. Без втрат", - написав Вілкул.

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Олександр Вілкул
Кривий Ріг
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Автор Олексій Яровий
31 липня, 2022 неділя
Зброя ворога: російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М" як аргумент стримування та загрози
31 липня, 2022 неділя
На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
Система БПЛА Poseidon
31 липня, 2022 неділя
Круті "пташки" для контрнаступу: Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.21
    Купівля 39.21
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 39.5
    Продаж 41.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
23:21
Джо Байден
Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги на $550 мільйонів
23:09
Пенні Мордонт
Колишня кандидатка на посаду британського прем'єра Пенні Мордонт підтримала Ліз Трасс
22:52
Сербія
На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух
22:50
Володимир Зеленський
Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні, - Зеленський
22:33
На фото Володимир Зеленський
У нас не може бути ілюзій. Зеленський про спроби Росії зірвати експорт українського зерна
22:25
гривня
Українці зможуть обмінювати гривні на євро на Мальті
22:09
Оленівка, обстріл колонії
Якогось сигналу, навіть неофіційного, я не отримував. Український омбудсман розповів про реакцію ООН на запити щодо Оленівки
22:06
Франція
"Третій транш" для "Охматдиту": що Франція передала столичній лікарні
22:00
Ексклюзив
Самусь
Україна повертає Росію до реальності, знищуючи Чорноморський флот, - військовий експерт Самусь
21:55
Біля посольства РФ у США топчуть соняхи
Діють на загарбників, як свята вода на чортів. Біля посольства РФ у Вашингтоні російський дипломат розтоптав соняшники
21:53
обстріл ракета
Гатили з мінометів та артилерії: окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини
21:39
Порошенко привіз безпілотники 24-й ОМБР
Допомога для контрнаступу: Порошенко привіз 10 безпілотників у 24-ту ОМБр імені Короля Данила
21:36
Джон Кірбі
Снаряди для HIMARS та боєприпаси для артилерії: США планують ухвалити новий пакет військової допомоги Україні
21:28
Ракета "Калібр"
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами "Калібр", - ОК "Південь"
21:25
Жозеп Боррель
ЄС відкритий до діалогу з РФ, якщо вона відмовиться від імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, зокрема й України, — Боррель
21:20
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Білому домі підтримають поїздку Пелосі у Тайвань попри погрози Китаю
21:18
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Не підкорившись Путіну, Лукашенко може бути фізично відсторонений, - генерал Маломуж
21:17
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на Півдні, а особливо систем HIMARS. Колонка Сергія Згурця
21:08
окупанти РФ
Росія набирає "елітний підрозділ" з кримінальних злочинців, - журналіст Цимбалюк
21:00
Ентоні Блінкен
У США вважають, що КНДР планує чергові ядерні випробування
20:56
Баржа з кавунами
Окупанти викрали баржу, яка перевозила кавуни з Херсонщини до Києва
20:48
повістка
Зеленський відповів на петицію про заборону вручення повісток на блокпостах
20:43
Анатолій Чубайс
У Європі розпочали розслідування загадкової недуги колишнього соратника Путіна Чубайса
20:37
Олег Синєгубов
З окупованих територій Харківщини евакуювали 872 людини, - ОВА
20:37
нафта
Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes йде з РФ
20:31
Андрій Костін
Остаточно особу ще не встановлено. Костін розповів про садистів, що катували українського полоненого
20:26
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Росія - це малий придаток для Китаю, - експерт-міжнародник Краєв
20:22
Косово
У Косово заявляють про 11 постраждалих на кордоні зі Сербією
20:20
Віктор Орбан
В Угорщині понад сотня науковців виступили проти заяв Орбана про "змішані раси"
20:07
Олексій Вадатурський
Цілеспрямоване вбивство. Генпрокурор про загибель Олексія Вадатурського
20:02
Володимир Путін
"Переможців не буде": Путін заявив, що не хоче ядерної війни
19:57
Ексклюзив
Роман Костенко
Противник накопичує сили для контрнаступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва, - полковник СБУ Костенко
19:55
Поради для безпечного користування онлайн-застосунками
РФ використовує ігрові застосунки для збору даних про об'єкти інфраструктури і ЗСУ, - розвідка
19:54
Херсон
Російські окупанти захопили приміщення Державного аграрно-економічного університету в Херсоні
19:53
Ексклюзив
карта війни в Україні
Росіяни планують до 24 серпня почати ряд наступальних операцій, - генерал Маломуж
19:37
Франція
Франція заморозила 1,2 млрд євро російських активів
19:13
Ексклюзив
доллар, валюта
До кінця року долар буде поступово дорожчати, - економічний експерт Дубогриз
19:11
Укрпошта
Укрпошта більше не може сплачувати пенсії та приймати платежі на тимчасово окупованих територіях, - Смілянський
19:06
Велика Британія
Британські парламентарі планують візит до Тайваню - The Guardian
19:01
Ексклюзив
США та Китай
Формується нова біполярна система світу: США проти Китаю, який 70 років до цього готувався, - експерт-міжнародник Краєв
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV