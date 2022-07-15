Про це інформує в фейсбуці Державна прикордонна служба України.

Проросійськи налаштований харків’янин шукав у соцмережі людей, які б ставили "мітки" в Хмельницькому.

"Прихильника збройного вторгнення РФ в Україну викрили на Хмельниччині. Проросійськи налаштований молодик у соцмережі пропонував мешканцям за гроші ставити "мітки" для поширення панічних настроїв серед населення", - йдеться в повідомленні

За одну таку послугу зловмисник пропонував $30. Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютер, мобільний, а також травматичну та холодну зброї.

Нині перевіряється причетність харків’янина до інших антиукраїнських провокацій та диверсій на Хмельниччині.

Раніше у Бахмуті на Донеччині викрили чоловіка, який повідомляв росіянам про переміщення ЗСУ та ставив мітки на мапах для коригування вогню.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb