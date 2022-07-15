На Хмельниччині харків’янин шукав людей, які ставили б "мітки" за $30
У Хмельницькому правоохоронці викрили прихильника "російського світу". Зловмисник з Харкова підбурював населення ставити "мітки"
Про це інформує в фейсбуці Державна прикордонна служба України.
Проросійськи налаштований харків’янин шукав у соцмережі людей, які б ставили "мітки" в Хмельницькому.
"Прихильника збройного вторгнення РФ в Україну викрили на Хмельниччині. Проросійськи налаштований молодик у соцмережі пропонував мешканцям за гроші ставити "мітки" для поширення панічних настроїв серед населення", - йдеться в повідомленні
За одну таку послугу зловмисник пропонував $30. Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютер, мобільний, а також травматичну та холодну зброї.
Нині перевіряється причетність харків’янина до інших антиукраїнських провокацій та диверсій на Хмельниччині.
- Раніше у Бахмуті на Донеччині викрили чоловіка, який повідомляв росіянам про переміщення ЗСУ та ставив мітки на мапах для коригування вогню.
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