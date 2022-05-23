Передавав РФ дані про ЗСУ, Нацгвардію і наслідки обстрілів: у Бахмуті викрили спільника окупантів
У Бахмуті на Донеччині викрили чоловіка, який повідомляв росіянам про переміщення ЗСУ та ставив мітки на мапах для коригування вогню
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У травні українець погодися на співпрацю з окупантами. Через інтернет він передавав російському силовику інформацію про розташування та переміщення ЗСУ, знімав місця дислокації Нацгвардії в Бахмуті. Також чоловік ставив мітки на електронних картах і повідомляв окупантам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.
Йому оголосили підозру в держзраді під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Чоловіку призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Зараз триває досудове розслідування.
- 18 травня викрили на держзраді жителя Слов'янська, який неодноразово повідомляв окупантам про дислокацію українських військових.
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