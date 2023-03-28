Про це повідомили у facebook поліції Хмельницької області.

"Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава – Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють слідчі поліції відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту та співробітники екстрених служб.