На Хмельниччині перекинувся автобус із 25 пасажирами, є травмовані, - поліція
Автобус, у салоні якого були 25 пасажирів, включно з двома дітьми, перекинувся неподалік міста Волочиськ Хмельницької області у вівторок, 28 березня
Про це повідомили у facebook поліції Хмельницької області.
"Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава – Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють слідчі поліції відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту та співробітники екстрених служб.
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