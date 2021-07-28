На Хмельниччині викрито підпільну друкарню, яка підробляла дипломи та COVID-сертифікати
Правоохоронці викрили підпільне виробництво фальшивих дипломів, посвідчень та COVID-сертифікатів у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині
Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з повідомленням, група осіб організувала у Кам'янці-Подільському Хмельницької області підпільну друкарню, де виготовляли підроблені документи різного спрямування. Зокрема, документи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати та додатки до них, сертифікати про вакцинацію від COVID-19, довідки про негативні результати ПЛР-тестів тощо. Підроблені документи містили голографічні захисні елементи.
У пресслужбі зазначили, що зловмисники приймали замовлення на виготовлення підроблених документів через популярні інтернет-майданчики в інтернеті.
Правоохоронці провели обшуки в ході яких виявили та вилучили значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, зокрема співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів, велику кількість зразків голограм тощо.
У пресслужбі зауважили, що організатора злочинного бізнесу наразі затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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