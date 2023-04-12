Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення затриманий входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука.

Чоловік займався "розкруткою" медійного образу поплічника Кремля як "миротворця, якого чують у Москві". Для цього він регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах. Після 24 лютого 2022 р. фігурант продовжив закликали до "поділу" України.

"Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньополітичну обстановку в Україні", - ідеться у повідомленні.

Служба безпеки ініціювала лінгвістичні експертизи, які підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.