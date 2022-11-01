На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла

Про це повідомляє в Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне. О 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення", - йдеться повідомленні.

У Києві та низці областей України вранці 31 жовтня пролунали вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb