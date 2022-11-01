На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла
Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання
Про це повідомляє в Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне. О 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення", - йдеться повідомленні.
- У Києві та низці областей України вранці 31 жовтня пролунали вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.
- Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.
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