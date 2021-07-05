На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля міськради

Про це передає пресслужба Нацполіції.

“Сьогодні, 05 червня, у місті Вишгород, перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча”, - йдеться в повідомленні.





Поліція вилучила предмет схожий на зброю та меч. Чоловіка затримано. Встановлюються всі обставини події.

За цим фактом поліція Вишгородського районного управління поліції відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України.





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