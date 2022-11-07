На Київщині можливі звуки вибухів: працюють сапери
У Фастівському районі сапери ДСНС знищують вибухонебезпечні предмети. Мешканців попросили не хвилюватись
Про це повідомила Київська ОВА
Сьогодні, 7 листопада, від 13:00 до 14:00 у Фастівському районі на Київщині чутно звуки вибухів. Однак влада попросила місцевих мешканців через це не хвилюватися. Адже причина звуків – робота саперів ДСНС, які в цей час знищують вибухонебезпечні предмети.
"Закликаємо жителів зберігати спокій, - наголосили в Київській ОВА, - та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів".
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