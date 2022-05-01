На Київщині окупанти викрали волонтера Червоного Хреста й катували разом з іншими полоненими, - Денісова

Про це повідомила в телеграмі омбудсман Людмила Денісова.



Володимира Хропуна викрали в селі Козаровичі на Київщині. Протягом перших кількох днів його разом з іншими полоненими тримали в підвалі фабрики Димера. У пріміщенні завбільшки 28 квадратних метрів перебувало ще 40 людей.



"Володимир Хропун розповідає, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та всіляко знущалися. Йому зав’язали очі та руки, і вимагали надати інформацію про українську армію. Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до Білорусі. Далі шлях українців лежав до російської в’язниці, де знущання продовжилися. Рашисти принижували полонених, змушували ставати на коліна і приймати незручні пози. Не дивишся у вічі, робиш щось повільно - українців били за будь-якої нагоди", - зазначила омбудсман.



Волонтер нарахував 72 полонених, які були в ув'язненні поряд із ним, але, судячи зі звуків, які лунали, росіяни утримували значно більше людей. Володимира Хропуна звільнили під час обміну 9 квітня.



"Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну врахувати ці недотримання прав військовополонених українців.

Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов".

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