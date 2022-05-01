На Київщині окупанти викрали волонтера Червоного Хреста й катували разом з іншими полоненими, - Денісова
На Київщині росіяни тримали в полоні, били та катували струмом волонтера Червоного Хреста Володимира Хропуна та ще щонайменше 72 людей, а потім їх вивезли до РФ через Білорусь
Про це повідомила в телеграмі омбудсман Людмила Денісова.
Володимира Хропуна викрали в селі Козаровичі на Київщині. Протягом перших кількох днів його разом з іншими полоненими тримали в підвалі фабрики Димера. У пріміщенні завбільшки 28 квадратних метрів перебувало ще 40 людей.
"Володимир Хропун розповідає, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та всіляко знущалися. Йому зав’язали очі та руки, і вимагали надати інформацію про українську армію. Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до Білорусі. Далі шлях українців лежав до російської в’язниці, де знущання продовжилися. Рашисти принижували полонених, змушували ставати на коліна і приймати незручні пози. Не дивишся у вічі, робиш щось повільно - українців били за будь-якої нагоди", - зазначила омбудсман.
Волонтер нарахував 72 полонених, які були в ув'язненні поряд із ним, але, судячи зі звуків, які лунали, росіяни утримували значно більше людей. Володимира Хропуна звільнили під час обміну 9 квітня.
"Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників", - наголосила омбудсман.
Людмила Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну врахувати ці недотримання прав військовополонених українців.
- Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов".
- На Херсонщині від тортур окупантів помер ветеран АТО Назар Кагальняк.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе