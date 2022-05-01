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На Херсонщині від тортур окупантів помер ветеран АТО Назар Кагальняк, – Денісова

1 травня, 2022 неділя
14:04
війна з Росією окупанти Маріуполь

В Херсонській області від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк

Про це повідомила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Відомо, що після АТО чоловік переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

Денісова  розповідає, що окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій. Понівеченого АТОвця російські військові привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер. Двоє неповнолітніх дітей українського захисника залишилися сиротами, оскільки останні п’ять років він їх доглядав без дружини.

"Тортури Назара це воєнний злочин, оскільки згідно зі статтею 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, особи, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема зі складу збройних сил, які склали зброю, а також ті, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, не мають жодним чином переслідуватися", – наголошує Денісова.

  • Сергій Хлань, депутат Херсонської облради розповів, що окупант продовжує залякувати та погрожувати мешканцям Херсонщини, українських активістів звозять до Нової Каховки на допити та катування, деяких людей везуть до Криму.

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Людмила Денісова
тортури
Херсонська область
окупанти
АТО
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