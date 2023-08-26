На Київщині пожежники врятували 5-річну дитину з палаючої квартири
У суботу, 26 серпня, працівники ДСНС врятували 5-річну дитину з палаючої квартири
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа сталась у 4-поверховому будинку у смт Бородянка Київської області. По прибуттю до місця події рятувальники виявили, що горить квартира на першому поверсі.
"На момент займання у квартирі перебувала мати з дитиною, які вже самостійно не могли покинути приміщення. Співробітники ДСНС потрапили до помешкання, винесли хлопчика на свіже повітря", - йдеться у повідомленні.
Обійшлось без сильних травм. Госпіталізації не знадобилось.
- У суботу 19 серпня о 10:55 у Києві біля Кільцевої дороги прогриміли вибухи. Унаслідок цього сталася пожежа.
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