На Київщині пожежники врятували 5-річну дитину з палаючої квартири

Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталась у 4-поверховому будинку у смт Бородянка Київської області. По прибуттю до місця події рятувальники виявили, що горить квартира на першому поверсі.

"На момент займання у квартирі перебувала мати з дитиною, які вже самостійно не могли покинути приміщення. Співробітники ДСНС потрапили до помешкання, винесли хлопчика на свіже повітря", - йдеться у повідомленні.

Обійшлось без сильних травм. Госпіталізації не знадобилось.