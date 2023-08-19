У Києві поблизу Кільцевої дороги пролунали вибухи
У суботу 19 серпня о 10:55 у Києві біля Кільцевої дороги прогриміли вибухи. Унаслідок цього сталася пожежа
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і ДСНС.
"Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на території області. Всі служби на місці", - написав Кличко.
За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.
У ДСНС уточнити, що о 10:55 у селищі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.
"Підрозділи ДСНС на місці у складі 22 чол. особового складу та 5 од. техніки гарнізонів Київської області та м. Києва", - додали у повідомленні.
Пізніше міністр МВС Ігор Клименко заявив, що унаслідок пожежі є постраждалі працівники експертної служби.
"На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа", - написав він.
Пожежу вже локалізовано.
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