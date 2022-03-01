На Київщині російський снаряд влучив у пологовий будинок, усіх евакуювали
У пологовий будинок у селі Бузова на Київщині влучив снаряд російських окупантів, внаслідок чого будівля зазнала серйозних пошкоджень, жертв немає
Про це повідомив генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін.
"В пологовий влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місті і в безпеці", - повідомив Гирін.
Згодом він написав, що у соціальних мережах з'являється багато фейкової інформації щодо цієї ситуації. Зокрема, про збір коштів для допомоги.
"Важлива інформація! Ми не збираємо кошти на будь-яку допомогу з приводу пологового будинку!" - написав Гирін.
- Як повідомлялося раніше, Маріуполь залишився без електрики та теплопостачання через обстріли окупантів.
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