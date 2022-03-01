На Київщині російський снаряд влучив у пологовий будинок, усіх евакуювали

Про це повідомив генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін.



"В пологовий влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місті і в безпеці", - повідомив Гирін.



Згодом він написав, що у соціальних мережах з'являється багато фейкової інформації щодо цієї ситуації. Зокрема, про збір коштів для допомоги.



"Важлива інформація! Ми не збираємо кошти на будь-яку допомогу з приводу пологового будинку!" - написав Гирін.



Як повідомлялося раніше, Маріуполь залишився без електрики та теплопостачання через обстріли окупантів.